Антикорсуд вынес приговор по делу бывшего директора ГП «Госвнешинформ»

Коллегия судей приняла взыскать с обвиняемого в пользу Государственного предприятия "Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков" 7 950 770 гривен.

В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновным бывшего директора ГП «Госвнешинформ» в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины. Дело при отсутствии обвиняемого (in absentia). Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должности в государственных предприятиях и государственных органах сроком на 3 года и с конфискацией всего имущества.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться с момента его задержания во исполнение этого приговора

Антикорсуд также избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Коллегия судей удовлетворила гражданский иск прокурора и приняла взыскать с обвиняемого в пользу Государственного предприятия «Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков» денежные средства в размере 7 950 770 гривен.

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня оглашения.

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