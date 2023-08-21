Японские ученые ждут ответа от инопланетян из окрестностей Альтаира

Японские ученые отправили сообщение представителям внеземной жизни и теперь ждут ответ.

Источник фото: Science Focus

Японские астрономы ждут первого контакта с представителями внеземной жизни с обитаемых планет возле звезды Альтаир. Они отправили послание в космос 40 лет назад и уже ожидают ответ, – сообщает The Asahi Shimbun.

В августе 1983 года в окрестности Альтаира, что в 16,7 световых лет от Земли, ученые отправили сообщение, которое состояло из 13 изображений. На этих рисунках была показана жизнь на Земле и сами люди.

Команда под руководством Шинья Нарусавы из Университета Хёго установит антенну диаметром 64 метра в Саку, префектура Нагано, в надежде увидеть радиосигналы в ответ на послание.

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