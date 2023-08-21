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  1. У світі

Японські вчені чекають відповідь від інопланетян з околиць Альтаїра

20:51, 21 серпня 2023
Японські вчені відправили повідомлення представникам позаземного життя і тепер чекають відповідь.
Японські вчені чекають відповідь від інопланетян з околиць Альтаїра
Джерело фото: Science Focus

Японські астрономи чекають першого контакту з представниками позаземного життя із населених планет біля зірки Альтаїр. Вони відправили послання в космос 40 років тому і вже очікують відповідь, – повідомляє The Asahi Shimbun.

В серпні 1983 року в околиці Альтаїра, що за 16,7 світлових років від Землі, вчені відправили повідомлення, яке складалось з 13 зображень. На цих малюнках було показано життя на Землі і самі люди.

Команда під керівництвом Шинья Нарусави з Університету Хьоґо установить антену діаметром 64 метри в Саку, префектура Наґано, в надії побачити радіосигнали у відповідь на послання.

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