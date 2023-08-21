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В Україні з’явиться Військова поліція, - Міноборони

14:02, 21 серпня 2023
У Міноборони повідомили, що на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ створять Військову поліцію.
В Україні з’явиться Військова поліція, - Міноборони

Міністерство оборони України пропонує створити в Україні Військову поліцію України.

Наразі розробляється відповідний законопроект, до якого долучилося Головне управління військової юстиції Міноборони.

«На базі парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція.

Військова поліція – має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України», - зазначили у Міноборони.

Орган буде утворено на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ.

До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).

Мета - підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Держспецтрансслужба (ДССТ).

Серед основних завдань органу буде правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів, оперативно-розшукова діяльність, спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ, забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ, захист прав військовослужбовців, захист державного майна, виконання покарань.

Передбачається досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що їй стали відомі подробиці того, хто претендує на голову Служби судової охорони.

Автор: Наталя Мамченко

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