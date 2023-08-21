В Украине появится Военная полиция, - Минобороны

Министерство обороны предлагает создать в Украине Военную полицию Украины.
Разрабатывается соответствующий законопроект, к которому присоединилось Главное управление военной юстиции Минобороны.
«На базе парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности функционирует рабочая группа, задачами которой, в частности, создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция.
Военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины», - отметили в Минобороны.
Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ.
К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).
Цель – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Госспецтрансслужба (ГССТ).
Среди основных задач органа будет правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военным уставам, оперативно-розыскная деятельность, специальная превенция в ВСУ, ГССТ, обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ, защита прав военнослужащих, защита государственного имущества, исполнение наказаний.
Предполагается достижение совместимости Военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.
Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ей стали известны подробности о том, кто претендует на главу Службы судебной охраны.
Автор: Наталья Мамченко
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