В столице Ирака на большем перекрестке на рекламном щите включили фильм для взрослых

Городу пришлось выключить все табло.

В столице Ирака кто-то включил порнографический фильм на рекламном щите. Это произошло на большем перекрестке в центре иракской столицы вечером субботы 19 августа.

После нескольких минут «демонстрации» в Багдаде выключили все рекламные экраны, сообщает «France24», однако видео с инцидентом быстро распространилось в соцсетях.

В полиции сообщили, что задержали подозреваемого.

Как отметили в «ВВС», в заявлении полиции говорится, что подозреваемый был техником, который якобы имел финансовые проблемы с компанией, занимающейся разработкой рекламных экранов.

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