Всего за 680 гривен: некоторые украинцы могут остаться без субсидии

Субсидия исчезнет в случае задолженности, возникшей в течение трех месяцев и превышающей 680 гривен.

Украинцев могут лишить субсидии в случае задолженности, возникшей в течение трех месяцев и превышающей 680 гривен. Об этом заявила директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире «Суспільного».

Она отметила, что субсидию могут отменить, если у жителей есть задолженность: «Если она (задолженность – ред.) возникла в течение трех месяцев, превышает 680 гривен и не погашена».

Так, в этом случае орган пенсионного фонда не назначает субсидию до тех пор, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность.

Только после этого будет назначена субсидия.

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