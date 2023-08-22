Всього лише за 680 гривень: деякі українці можуть залишитися без субсидії

Субсидія зникне у випадку заборгованості, яка виникла протягом трьох місяців та перевищує 680 гривень.

Українців можуть позбавити субсидії у випадку заборгованості, яка виникла протягом трьох місяців та перевищує 680 гривень. Про це заявила директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко в ефірі «Суспільного».

Вона зазначила, що субсидію можуть скасувати, якщо у мешканців є заборгованість: «Якщо вона (заборгованість - ред.) виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 гривень і не є погашеною».

Так, в цьому випадку орган пенсійного фонду не призначає субсидію до того часу, поки людина не укладе договір про реструктуризацію, або не погасить заборгованість.

Тільки після цього буде призначено субсидію.

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