В столиці Іраку на великому перехресті на рекламному щиті увімкнули фільм для дорослих

Місту довелося вимкнути всі табло.

У столиці Іраку хтось увімкнув порнографічний фільм на рекламному щиті. Це сталося на великому перехресті в центрі іракської столиці ввечері суботи 19 серпня.

Після кількох хвилин «демонстрації» в Багдаді вимкнули усі рекламні екрани, повідомляє France24, однак, відео з інцидентом швидко розповсюдилося у соцмережах.

У поліції повідомили, що затримали підозрюваного.

Як зазначили у «ВВС», у заяві поліції говориться, що підозрюваний був техніком, який нібито мав фінансові проблеми з компанією, яка займається розробкою рекламних екранів.

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