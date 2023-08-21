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Антикорсуд ухвалив вирок у справі колишнього директора ДП «Держзовнішінформ»

14:06, 21 серпня 2023
Колегія суддів ухвалила стягнути із обвинуваченого на користь Державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» 7 950 770 гривень.
Антикорсуд ухвалив вирок у справі колишнього директора ДП «Держзовнішінформ»

У понеділок, 21 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала винуватим колишнього директора ДП «Держзовнішінформ» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Справа за відсутності обвинуваченого (in absentia). Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати посади у державних підприємствах та державних органах строком на 3 роки, та з конфіскацією всього майна.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з моменту його затримання на виконання цього вироку

Антикорсуд також обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Колегія суддів задовольнила цивільний позов прокурора та ухвалила стягнути із обвинуваченого на користь Державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» грошові кошти у розмірі 7 950 770 гривень.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня проголошення.

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