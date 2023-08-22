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Какие бесплатные услуги доступны для ветеранов в медицинских учреждениях: список

14:29, 22 августа 2023
Ветеранам сообщили о бесплатных услугах, которыми они могут воспользоваться в медицинских учреждениях.
Какие бесплатные услуги доступны для ветеранов в медицинских учреждениях: список
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, какие бесплатные услуги доступны для ветеранов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Государство обеспечивает ветеранов услугами не только в военных госпиталях, но и в гражданских медицинских учреждениях, имеющих договор с НСЗУ. Одна из приоритетных услуг для ветерана – реабилитация. Законтрактовано 421 заведение, из которых 37 частных, предоставляющих эту услугу безвозмездно по двум пакетам ПМГ.

Для получения помощи в стационаре необходимо направление лечащего врача», – отметил он.

При прохождении реабилитации в стационаре ветераны могут получить следующие услуги:

- нейрореабилитация, ортопедическая, кардио-респираторная реабилитация и другие;

- лабораторные исследования: развернутый анализ крови, глюкоза в крови и другие;

- инструментальные обследования: электрокардиография (ЭКГ) и другие;

- обезболивающие средства;

- психологическая помощь.

Для получения помощи амбулаторно необходимо направление семейного или лечащего врача. При реабилитации амбулаторно ветераны могут получить следующие услуги:

- Индивидуальный реабилитационный план и программа терапии;

- нейрореабилитация, ортопедическая, психологическая, кардио-респираторная, комплексная реабилитация и другие;

- неотложная медицинская помощь и вызов скорой при необходимости;

- психологическая помощь;

- подбор и обучение пользованию вспомогательными средствами реабилитации и т.д.

Также он добавил, что реабилитация включена в ряд пакетов помощи как составляющая услуги.

«В частности, это реабилитация после хирургических вмешательств, при лечении в стационаре без проведения хирургии, при получении паллиативной помощи. Также это реабилитация в лечении онкологии, инфаркта, инсульта, туберкулеза. Отдельное направление для этого не нужно», – написал Михаил Радуцкий.

Ранее сообщалось, что ветераны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат разовую денежную выплату.

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