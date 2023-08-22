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Які безоплатні послуги доступні для ветеранів у медичних закладах: список

14:29, 22 серпня 2023
Ветеранам повідомили про безоплатні послуги, якими вони можуть скористатись у медичних закладах.
Які безоплатні послуги доступні для ветеранів у медичних закладах: список
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Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, які безоплатні послуги доступні для ветеранів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Держава забезпечує ветеранів послугами не лише у військових шпиталях, а й у цивільних медичних закладах, які мають договір з НСЗУ. Одна із пріоритетних послуг для ветерана – реабілітація. Законтрактовано 421 заклад, з яких 37 приватних, що надають цю послугу безоплатно за двома пакетами ПМГ.

Для отримання допомоги у стаціонарі необхідне направлення лікуючого лікаря», - зазначив він.

При проходженні реабілітації у стаціонарі ветерани можуть отримати наступні послуги:

-  нейрореабілітація, ортопедична, кардіо-респіраторна реабілітація та інші;

-  лабораторні дослідження: розгорнутий аналіз крові, глюкоза в крові та інші;

-  інструментальні обстеження: електрокардіографія (ЕКГ) та інші;

-  знеболювальні засоби;

-  психологічна допомога.

Для отримання допомоги амбулаторно необхідне направлення сімейного або лікуючого лікаря. При реабілітації амбулаторно ветерани можуть отримати наступні послуги:

-  індивідуальний реабілітаційний план та програма терапії;

-  нейрореабілітація, ортопедична, психологічна, кардіо-респіраторна, комплексна реабілітація та інші;

-  невідкладна медична допомога та виклик «швидкої» за потреби;

-  психологічна допомога;

-  підбір і навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації тощо.

Також він додав, що реабілітація включена до низки пакетів допомоги як складова послуги.

«Зокрема, це реабілітація після хірургічних втручань, при лікуванні в стаціонарі без проведення хірургії, при отриманні паліативної допомоги тощо. Також це реабілітація при лікуванні онкології, інфаркту, інсульту, туберкульозу. Окреме направлення для цього не потрібне», - написав Михайло Радуцький.

Раніше ми писали, що ветерани та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову грошову виплату.

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