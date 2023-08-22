Які безоплатні послуги доступні для ветеранів у медичних закладах: список

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, які безоплатні послуги доступні для ветеранів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Держава забезпечує ветеранів послугами не лише у військових шпиталях, а й у цивільних медичних закладах, які мають договір з НСЗУ. Одна із пріоритетних послуг для ветерана – реабілітація. Законтрактовано 421 заклад, з яких 37 приватних, що надають цю послугу безоплатно за двома пакетами ПМГ.
Для отримання допомоги у стаціонарі необхідне направлення лікуючого лікаря», - зазначив він.
При проходженні реабілітації у стаціонарі ветерани можуть отримати наступні послуги:
- нейрореабілітація, ортопедична, кардіо-респіраторна реабілітація та інші;
- лабораторні дослідження: розгорнутий аналіз крові, глюкоза в крові та інші;
- інструментальні обстеження: електрокардіографія (ЕКГ) та інші;
- знеболювальні засоби;
- психологічна допомога.
Для отримання допомоги амбулаторно необхідне направлення сімейного або лікуючого лікаря. При реабілітації амбулаторно ветерани можуть отримати наступні послуги:
- індивідуальний реабілітаційний план та програма терапії;
- нейрореабілітація, ортопедична, психологічна, кардіо-респіраторна, комплексна реабілітація та інші;
- невідкладна медична допомога та виклик «швидкої» за потреби;
- психологічна допомога;
- підбір і навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації тощо.
Також він додав, що реабілітація включена до низки пакетів допомоги як складова послуги.
«Зокрема, це реабілітація після хірургічних втручань, при лікуванні в стаціонарі без проведення хірургії, при отриманні паліативної допомоги тощо. Також це реабілітація при лікуванні онкології, інфаркту, інсульту, туберкульозу. Окреме направлення для цього не потрібне», - написав Михайло Радуцький.
Раніше ми писали, що ветерани та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову грошову виплату.
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