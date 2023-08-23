Мосты Крыма разрушены, понтоны не спасут, у рф осталась одна дорога, – британская разведка

В Крыму после атаки ВСУ по мостам осталась одна дорога для армии рф – через Армянск.

Источник фото: EPA/UPG

В результате ударов, нанесенных Вооруженными Силами Украины, по понтонным мостам на пунктах пропуска «Чонгар» и «Геническ», оккупанты были вынуждены перейти на использование только одного «длинного» маршрута для обеспечения своей логистики на временно оккупированном Крыму, – сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

Указано, что сейчас враг продолжает создавать понтонные переправы на границе между южной Украиной и оккупированным Крымом.

Однако после интенсивных ударов, которые были нанесены в середине августа Вооруженными Силами Украины по указанным понтонным мостам, маловероятно, что эта инфраструктура может выдержать значительную нагрузку тяжелой военной техникой и боеприпасами, которые рф пытается переместить.

«Там (в Крыму – редаговано) образовались узкие места. Это означает, что российские силы частично полагаются на длинную дорогу через Армянск. Это добавляет дополнительные трудности логистической сети России на юге», – говорится в сообщении.

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