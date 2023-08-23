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На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

У Кабмина будет полгода на подачу в Раду законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности

Новый закон о правотворческой деятельности обязывает Кабмин в течение шести месяцев подать в Верховную Раду законопроект о лоббизме и лоббистской деятельности.

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  1. В Украине

Мосты Крыма разрушены, понтоны не спасут, у рф осталась одна дорога, – британская разведка

13:59, 23 августа 2023
В Крыму после атаки ВСУ по мостам осталась одна дорога для армии рф – через Армянск.
Мосты Крыма разрушены, понтоны не спасут, у рф осталась одна дорога, – британская разведка
Источник фото: EPA/UPG
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В результате ударов, нанесенных Вооруженными Силами Украины, по понтонным мостам на пунктах пропуска «Чонгар» и «Геническ», оккупанты были вынуждены перейти на использование только одного «длинного» маршрута для обеспечения своей логистики на временно оккупированном Крыму, – сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

Указано, что сейчас враг продолжает создавать понтонные переправы на границе между южной Украиной и оккупированным Крымом.

Однако после интенсивных ударов, которые были нанесены в середине августа Вооруженными Силами Украины по указанным понтонным мостам, маловероятно, что эта инфраструктура может выдержать значительную нагрузку тяжелой военной техникой и боеприпасами, которые рф пытается переместить.

«Там (в Крыму – редаговано) образовались узкие места. Это означает, что российские силы частично полагаются на длинную дорогу через Армянск. Это добавляет дополнительные трудности логистической сети России на юге», – говорится в сообщении.

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