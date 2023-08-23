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  1. В Україні

Мости Криму зруйновані, понтони не врятують, у рф лишилася одна дорога, – британська розвідка

13:59, 23 серпня 2023
В Криму після атаки ЗСУ по мостах лишилася одна дорога для армії рф – через Армянськ.
Мости Криму зруйновані, понтони не врятують, у рф лишилася одна дорога, – британська розвідка
Джерело фото: EPA/UPG
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В результаті ударів, нанесених Збройними Силами України, по понтонних мостах на пунктах пропуску «Чонгар» і «Генічеськ», окупанти були змушені перейти на використання лише одного «довгого» маршруту для забезпечення своєї логістики на тимчасово окупованому Криму, – повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в Twitter.

Зазначено, що нині ворог продовжує створювати понтонні переправи на кордоні між південною Україною та окупованим Кримом.

Однак після інтенсивних ударів, які були завдані у середині серпня Збройними Силами України по зазначених понтонних мостах, малоймовірно, що ця інфраструктура може витримати значне навантаження важкою військовою технікою та боєприпасами, які рф намагається перемістити.

«Там (в Криму – редаговано) утворилися вузькі місця. Це означає, що російські сили частково покладаються на довгу дорогу через Армянськ. Це додає додаткових труднощів логістичній мережі Росії на півдні», – йдеться у повідомленні.

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