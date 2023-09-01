Антимонопольный комитет обнаружил сговор госпредприятия и частных фирм на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

Антимонопольный комитет оштрафовал на 14,3 млн грн участников сговора на аукционе по продаже имущества ГП «Укрспирт». Об этом сообщает АМКУ.
«Антимонопольный комитет Украины 31 августа 2023 года вынес решение о признании ООО «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ООО «ФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС» (с 07.12.2020 изменено название на ООО «СПИРТОВЫЙ ЗАВОД «СУХОДОЛЫ») и ООО «ГЛЕР , предусмотренного пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" - антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов аукциона.
Речь идет об аукционе по продаже отдельного имущества Залозецкого места производства и хранения спирта ГП «Укрспирт», который проводился Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях. Сумма заключенного по результатам аукциона договора составила 96,012 млн грн (с НДС).
В то же время, Комитет в ходе расследования дела обнаружил обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствовали о совершении указанными субъектами хозяйствования согласованных действий, целью которых было устранение конкуренции между ними во время аукциона. Речь идет, в частности, о таких доказательствах, как ведение ответчиками совместной хозяйственной деятельности, наличие коммуникации между ними, обмен информацией и тому подобное», — говорится в сообщении.
За сговор на аукционе по продаже государственного имущества Комитет оштрафовал ответчиков на общую сумму 14 390 798 грн.
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