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Антимонопольний комітет виявив змову дежпідприємства і приватних фірм на аукціоні з продажу майна «Укрспирту»

15:15, 1 вересня 2023
Учасників змови на аукціоні з продажу майна ДП «Укрспирт» оштрафовано на 14,3 млн грн.
Антимонопольний комітет виявив змову дежпідприємства і приватних фірм на аукціоні з продажу майна «Укрспирту»
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Антимонопольний комітет оштрафував на 14,3 млн грн учасників змови на аукціоні з продажу майна ДП «Укрспирт». Про це повідомляє АМКУ.

«Антимонопольний комітет України 31 серпня 2023 року виніс рішення про визнання ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС» (з 07.12.2020 змінено назву на ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД «СУХОДОЛИ») і ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» причетними до вчинення порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів аукціону.

Мова йде про аукціон з продажу окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», який проводився Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Сума укладеного за результатами аукціону договору становила 96 012 000 грн (з ПДВ).

Водночас Комітет під час розслідування справи виявив обставини, що у своїй сукупності свідчили про вчинення зазначеними суб’єктами господарювання узгоджених дій, метою яких було усунення конкуренції між ними під час аукціону. Йдеться, зокрема, про такі докази, як ведення відповідачами спільної господарської діяльності, наявність комунікації між ними, обміну інформацією тощо», — йдеться у повідомленні.

За змову під час аукціону з продажу державного майна Комітет оштрафував відповідачів на загальну суму 14 390 798 грн.

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