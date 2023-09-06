россия ударила по Украине баллистикой, крылатыми ракетами и «Shahed»

россия выпустила по Украине 33 вражеские воздушные цели, 23 удалось сбить.

Источник фото: BBC

В ночь на 6 сентября и утром россия осуществила атаку на Украину, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также боевыми дронами, – сообщили в Воздушных силах Украины.

Всего в небе над Украиной было зафиксировано 33 вражеские воздушные цели.

«7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса. 1 баллистическую ракету «Искандер-М». 25 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда)», – говорится в сообщении.

Таким образом, силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 воздушные цели - все запущенные врагом ракеты и 15 из 25 дронов-камикадзе.

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