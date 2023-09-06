росія вдарила по Україні балістикою, крилатими ракетами і «Shahed»

росія випустила по Україні 33 ворожі повітряні цілі, 23 вдалося збити.

Джерело фото: BBC

У ніч на 6 вересня і зранку росія здійснила атаку на Україну, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також бойовими дронами, – повідомили в Повітряних силах України.

Усього в небі над Україною було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.

«7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса. 1 балістичну ракету "Іскандер-М". 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда)», – йдеться у повідомленні.

Так, силами протиповітряної оборони було знищено 23 повітряні цілі – всі запущені ворогом ракети та 15 з 25 дронів-камікадзе.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.