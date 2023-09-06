Коли заміна SIM-картки терміново необхідна: подробиці

Заміна SIM-карти вбереже від шахраїв та покращить зв’язок.

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Якщо ви помітили, що сигнал мобільної мережі на вашому телефоні став погіршуватися, це може бути наслідком застарілої SIM-карти, а не несправності вашого смартфону, – повідомляє Itechua.

Зазвичай, заміна SIM-карти не потрібна у таких випадках:

Запит від знайомих чи незнайомих осіб, незалежно від їхньої представницькості.

При зміні телефону, якщо старий і новий гаджети працюють із SIM-картами одного розміру.

При використанні SIM-карти протягом кількох років (навіть декількох), оскільки вік карти зазвичай не впливає на її функціонування.

Коли SIM-карта заблокована через неправильно введений PIN-код.

Коли ж варто розглянути можливість заміни SIM-карти:

Якщо ви втратили її, будь то окремо або разом з гаджетом. У такому разі перш ніж робити щось інше, слід заблокувати втрачену SIM-карту для безпеки.

Якщо ваш смартфон потребує SIM-карту іншого розміру.

Коли SIM-карта стає несумісною з технологіями зв'язку, які використовує ваш оператор. Наприклад, масова заміна старих SIM-карт сталася під час впровадження мобільного зв'язку четвертого покоління (4G, LTE).

У разі виявлення несправностей.

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