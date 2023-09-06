Когда замена SIM-карты срочно необходима: подробности

Замена SIM-карты убережет от мошенников и улучшит связь.

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Если вы заметили, что сигнал мобильной сети на вашем телефоне стал ухудшаться, это может быть следствием устаревшей SIM-карты, а не неисправности вашего смартфона, – сообщает Itechua.

Обычно, замена SIM-карты не требуется в таких случаях:

Запрос от знакомых или незнакомых лиц, независимо от их представительности.

При смене телефона, если старый и новый гаджеты работают с SIM-картами одного размера.

При использовании SIM-карты в течение нескольких лет (даже нескольких), поскольку возраст карты обычно не влияет на ее функционирование.

Когда SIM-карта заблокирована из-за неправильно введенного PIN-кода.

Когда же стоит рассмотреть возможность замены SIM-карты:

Если вы потеряли ее, будь то отдельно или вместе с гаджетом. В таком случае прежде чем делать что-то другое, следует заблокировать потерянную SIM-карту для безопасности.

Если ваш смартфон нуждается в SIM-карте другого размера.

Когда SIM-карта становится несовместимой с технологиями связи, которые использует ваш оператор. Например, массовая замена старых SIM-карт произошла во время внедрения мобильной связи четвертого поколения (4G, LTE).

В случае обнаружения неисправностей.

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