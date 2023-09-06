Когда замена SIM-карты срочно необходима: подробности

Если вы заметили, что сигнал мобильной сети на вашем телефоне стал ухудшаться, это может быть следствием устаревшей SIM-карты, а не неисправности вашего смартфона, – сообщает Itechua.
Обычно, замена SIM-карты не требуется в таких случаях:
- Запрос от знакомых или незнакомых лиц, независимо от их представительности.
- При смене телефона, если старый и новый гаджеты работают с SIM-картами одного размера.
- При использовании SIM-карты в течение нескольких лет (даже нескольких), поскольку возраст карты обычно не влияет на ее функционирование.
- Когда SIM-карта заблокирована из-за неправильно введенного PIN-кода.
Когда же стоит рассмотреть возможность замены SIM-карты:
- Если вы потеряли ее, будь то отдельно или вместе с гаджетом. В таком случае прежде чем делать что-то другое, следует заблокировать потерянную SIM-карту для безопасности.
- Если ваш смартфон нуждается в SIM-карте другого размера.
- Когда SIM-карта становится несовместимой с технологиями связи, которые использует ваш оператор. Например, массовая замена старых SIM-карт произошла во время внедрения мобильной связи четвертого поколения (4G, LTE).
- В случае обнаружения неисправностей.
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