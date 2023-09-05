Зеленский уволил Кириленко с должности главы Донецкой ОГА

Соответствующий указ вышел 5 сентября.

Источник фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 сентября, уволил главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Указ Президента Украины №558/2023 «Об увольнении П. Кириленко с должности председателя Донецкой областной государственной администрации» вышел на сайте Офиса Президента.

Ранее Правительство согласовало увольнение Павла Кириленко с должности председателя Донецкой ОГА.

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