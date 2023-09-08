Центр Львова и церкви Карпат: ЮНЕСКО расширило список объектов под защитой в Украине

ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой, – сообщает пресс-служба Минкульта.
Во время заседания Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении следующих объектов под усиленную защиту:
- Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра;
- Львов - ансамбль исторического центра;
- Ясинянская церковь Вознесения Господня (Закарпатье);
- Жолковская церковь Пресвятой Троицы (Львовская область);
- Матковская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Львовщина);
- Нижневербижская церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Ивано-Франковская область);
- Потелицкая церковь Сошествия Святого Духа (Львовская область);
- церковь Сошествия Святого Духа в Рогатине (Ивано-Франковская область);
- резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов (Черновицкий университет);
- геодезическая дуга Струве – Катериновка;
- геодезическая дуга Струве – Барановка;
- геодезическая дуга Струве – Фельштин;
- геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;
- астрономическая обсерватория Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;
- Дендрологический парк «Софиевка»;
- Госпром (здание Государственной промышленности в Харькове);
- Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;
- Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;
- могила Тараса Шевченко и Государственный историко-природоведческий музей-заповедник.
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