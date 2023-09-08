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Центр Львова и церкви Карпат: ЮНЕСКО расширило список объектов под защитой в Украине

12:22, 8 сентября 2023
ЮНЕСКО внесло 20 локаций в список культурных ценностей Украины.
Центр Львова и церкви Карпат: ЮНЕСКО расширило список объектов под защитой в Украине
Источник фото: IGotoWorld.com
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ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой, – сообщает пресс-служба Минкульта.

Во время заседания Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении следующих объектов под усиленную защиту:

  • Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра;
  • Львов - ансамбль исторического центра;
  • Ясинянская церковь Вознесения Господня (Закарпатье);
  • Жолковская церковь Пресвятой Троицы (Львовская область);
  • Матковская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Львовщина);
  • Нижневербижская церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Ивано-Франковская область);
  • Потелицкая церковь Сошествия Святого Духа (Львовская область);
  • церковь Сошествия Святого Духа в Рогатине (Ивано-Франковская область);
  • резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов (Черновицкий университет);
  • геодезическая дуга Струве – Катериновка;
  • геодезическая дуга Струве – Барановка;
  • геодезическая дуга Струве – Фельштин;
  • геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;
  • астрономическая обсерватория Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;
  • Дендрологический парк «Софиевка»;
  • Госпром (здание Государственной промышленности в Харькове);
  • Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;
  • Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;
  • могила Тараса Шевченко и Государственный историко-природоведческий музей-заповедник.

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