Центр Львова и церкви Карпат: ЮНЕСКО расширило список объектов под защитой в Украине

ЮНЕСКО внесло 20 локаций в список культурных ценностей Украины.

Источник фото: IGotoWorld.com

ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой, – сообщает пресс-служба Минкульта.

Во время заседания Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении следующих объектов под усиленную защиту:

Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра;

Львов - ансамбль исторического центра;

Ясинянская церковь Вознесения Господня (Закарпатье);

Жолковская церковь Пресвятой Троицы (Львовская область);

Матковская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Львовщина);

Нижневербижская церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Ивано-Франковская область);

Потелицкая церковь Сошествия Святого Духа (Львовская область);

церковь Сошествия Святого Духа в Рогатине (Ивано-Франковская область);

резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов (Черновицкий университет);

геодезическая дуга Струве – Катериновка;

геодезическая дуга Струве – Барановка;

геодезическая дуга Струве – Фельштин;

геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;

астрономическая обсерватория Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;

Дендрологический парк «Софиевка»;

Госпром (здание Государственной промышленности в Харькове);

Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;

Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;

могила Тараса Шевченко и Государственный историко-природоведческий музей-заповедник.

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