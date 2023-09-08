Китайские «блоггеры» и «оперная певица» приехали в Мариуполь: МИД требует от Китая объяснений

МИД Украины инициирует запрет на въезд в Украину для «оперной певицы» и «блоггеров» из КНР, незаконно посетивших оккупированный россией Мариуполь.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что Украина ожидает от КНР объяснений цели пребывания китайских граждан, в частности «оперной певицы» Ван-Фай, в оккупированном россией Мариуполе Донецкой области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Исполнение китайской «оперной певицей» Ван-Фан песни «Катюша» на развалинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей – пример полной нравственной деградации. Более того, по имеющейся информации, во временно оккупированный город прибыла группа китайских блоггеров», - заявил Николенко.

В МИД также добавили, что их приезд в Мариуполь незаконен: грубо нарушает законодательство Украины, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами.

«Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город. МИД Украины инициирует запрет на въезд в Украину для всех китайских «гастролеров», - говорится в сообщении.

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