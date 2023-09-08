Китайські «блогери» та «оперна співачка» приїхали в Маріуполь: МЗС вимагає від Китаю пояснень

МЗС України ініціює заборону на в'їзд в Україну для «оперної співачки» і «блогерів» із КНР, які незаконно відвідали окупований росією Маріуполь.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що Україна очікує від КНР пояснень мети перебування китайських громадян, зокрема «оперної співачки» Ван-Фай, в окупованому росією Маріуполі Донецької області. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Виконання китайською «оперною співачкою» Ван-Фан пісні «Катюша» на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей - приклад повної моральної деградації. Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів», - заявив Ніколенко.

У МЗС також додали, що їх приїзд до Маріуполя незаконний: грубо порушує законодавство України, що регулює перетин державного кордону іноземцями.

«Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста. МЗС України ініціює заборону в'їзду до України для всіх китайських «гастролерів», - йдеться у повідомленні.

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