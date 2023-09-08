Центр Львова та церкви Карпат: ЮНЕСКО розширило список об'єктів під захистом в Україні

ЮНЕСКО внесло 20 локацій до списку культурних цінностей України.

Джерело фото: IGotoWorld.com

ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом, – повідомляє пресслужба Мінкульту.

Під час засідання Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу України і прийняв рішення про внесення наступних об'єктів під посилений захист:

Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра;

Львів — ансамбль історичного центру;

Ясінянська церква Вознесіння Господнього (Закарпаття);

Жовківська церква Пресвятої Трійці (Львівщина);

Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (Львівщина);

Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці (Івано-Франківщина);

Потелицька церква Зіслання Святого Духа (Львівщина);

церква Зіслання Святого Духа в Рогатині (Івано-Франківщина);

резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів (Чернівецький університет);

геодезична дуга Струве — Катеринівка;

геодезична дуга Струве — Баранівка;

геодезична дуга Струве — Фельштин;

геодезична дуга Струве — Старо-Некрасівка;

астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському;

Дендрологічний парк «Софіївка»;

Держпром (будівля Державної промисловості в Харкові);

Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету;

Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія;

могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.

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