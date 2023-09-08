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  1. В Україні

Центр Львова та церкви Карпат: ЮНЕСКО розширило список об'єктів під захистом в Україні

12:22, 8 вересня 2023
ЮНЕСКО внесло 20 локацій до списку культурних цінностей України.
Центр Львова та церкви Карпат: ЮНЕСКО розширило список об'єктів під захистом в Україні
Джерело фото: IGotoWorld.com
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ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом, – повідомляє пресслужба Мінкульту.

Під час засідання Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу України і прийняв рішення про внесення наступних об'єктів під посилений захист:

  • Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра;
  • Львів — ансамбль історичного центру;
  • Ясінянська церква Вознесіння Господнього (Закарпаття);
  • Жовківська церква Пресвятої Трійці (Львівщина);
  • Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (Львівщина);
  • Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці (Івано-Франківщина);
  • Потелицька церква Зіслання Святого Духа (Львівщина);
  • церква Зіслання Святого Духа в Рогатині (Івано-Франківщина);
  • резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів (Чернівецький університет);
  • геодезична дуга Струве — Катеринівка;
  • геодезична дуга Струве — Баранівка;
  • геодезична дуга Струве — Фельштин;
  • геодезична дуга Струве — Старо-Некрасівка;
  • астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському;
  • Дендрологічний парк «Софіївка»;
  • Держпром (будівля Державної промисловості в Харкові);
  • Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету;
  • Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія;
  • могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.

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