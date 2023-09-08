Центр Львова та церкви Карпат: ЮНЕСКО розширило список об'єктів під захистом в Україні

ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом, – повідомляє пресслужба Мінкульту.
Під час засідання Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу України і прийняв рішення про внесення наступних об'єктів під посилений захист:
- Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра;
- Львів — ансамбль історичного центру;
- Ясінянська церква Вознесіння Господнього (Закарпаття);
- Жовківська церква Пресвятої Трійці (Львівщина);
- Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (Львівщина);
- Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці (Івано-Франківщина);
- Потелицька церква Зіслання Святого Духа (Львівщина);
- церква Зіслання Святого Духа в Рогатині (Івано-Франківщина);
- резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів (Чернівецький університет);
- геодезична дуга Струве — Катеринівка;
- геодезична дуга Струве — Баранівка;
- геодезична дуга Струве — Фельштин;
- геодезична дуга Струве — Старо-Некрасівка;
- астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському;
- Дендрологічний парк «Софіївка»;
- Держпром (будівля Державної промисловості в Харкові);
- Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету;
- Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія;
- могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.
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