Анатолия Щадило назначили новым руководителем полиции Киевской области

Анатолий Щадило заменил на этом посту Андрея Небитова.

Фото: полиция Киевской области

В понедельник, 11 сентября, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу руководителя полиции Киевской области генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

«Анатолий Щадило продолжит положительные наработки и будет дальше развивать полицию Киевщины, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности», – отметил глава Нацполиции Иван Выговский.

Анатолий Щадило в свою очередь отметил, что приложит все усилия для поддержания в области порядка и создания среды безопасности для граждан.

Кроме того, Иван Выговский поблагодарил бывшего руководителя Андрея Небитова за работу и пожелал успехов на новой должности. Теперь Андрей Небитов назначен на должность заместителя председателя Национальной полиции Украины.

Фото: полиция Киевской области

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