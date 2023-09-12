Анатолія Щадила призначили новим керівником поліції Київської області

Анатолій Щадило замінив на цій посаді Андрія Нєбитова.

Фото: поліція Київської області

У понеділок, 11 вересня, голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу очільника поліції Київської області генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

«Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київщини, в тому числі відновлення підрозділів, зруйнованих внаслідок окупації. Перед усім особовим складом поліції продовжують стояти основні завдання: забезпечення безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності», - зазначив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Анатолій Щадило в свою чергу зазначив, що докладе усіх зусиль задля підтримання в області порядку і створення безпекового середовища для громадян.

Крім того, Іван Вигівський подякував колишньому керівнику Андрію Нєбитову за роботу та побажав успіхів на новій посаді. Відтепер Андрій Нєбитов призначений на посаду заступника голови Національної поліції України.

Фото: поліція Київської області

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