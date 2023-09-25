В Севастополе снова шумно: в районе штаба Черноморского флота рф виден дым

В понедельник, 25 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремел громкий взрыв, – сообщает «Крымский ветер».
Отмечается, что в районе штаба Черноморского флота рф виден дым. Вероятно, это очередная дымовая завеса.
По словам губернатора, это якобы «запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота, осуществленный с помощью контролируемого подрыва».
По обновленной информации в Севастополе что-то продолжает взрываться, местные насчитали три взрыва. Дым над штабом ЧФ рф стал более черным.
Кроме того, поставлена дымовая завеса над Южной бухтой.
Напомним, 22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар.
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