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В Севастополе снова шумно: в районе штаба Черноморского флота рф виден дым

10:54, 25 сентября 2023
Очередная дымовая завеса над Черноморским флотом рф после взрыва.
В Севастополе снова шумно: в районе штаба Черноморского флота рф виден дым
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В понедельник, 25 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремел громкий взрыв,  сообщает «Крымский ветер».

Отмечается, что в районе штаба Черноморского флота рф виден дым. Вероятно, это очередная дымовая завеса.

По словам губернатора, это якобы «запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота, осуществленный с помощью контролируемого подрыва».

По обновленной информации в Севастополе что-то продолжает взрываться, местные насчитали три взрыва. Дым над штабом ЧФ рф стал более черным.

Кроме того, поставлена дымовая завеса над Южной бухтой.

Напомним, 22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар.

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