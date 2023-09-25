У Севастополі знову гучно: в районі штабу Черноморського флоту рф видно дим

Чергова димова завіса над Черноморським флотом рф після вибуху.

В понеділок, 25 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух, – повідомляє «Кримський вітер».

Зазначається, що в районі штабу Черноморського флоту рф видно дим. Ймовірно, це чергова димова завіса.

За словами губернатора, це нібито «запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі ЧФ флоту, здійснений за допомогою контрольованого підриву».

За оновленою інформацією в Севастополі щось продовжує вибухати, місцеві нарахували три вибухи. Дим над штабом ЧФ рф став більш чорним.

Крім того, поставлено димову завісу над Південною бухтою.

Нагадаємо, 22 вересня по штабу Чорноморського флоту в Севастополі був завданий ракетний удар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.