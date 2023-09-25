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  1. В Україні

У Севастополі знову гучно: в районі штабу Черноморського флоту рф видно дим

10:54, 25 вересня 2023
Чергова димова завіса над Черноморським флотом рф після вибуху.
У Севастополі знову гучно: в районі штабу Черноморського флоту рф видно дим
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В понеділок, 25 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух, – повідомляє «Кримський вітер».

Зазначається, що в районі штабу Черноморського флоту рф видно дим. Ймовірно, це чергова димова завіса.

За словами губернатора, це нібито «запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі ЧФ флоту, здійснений за допомогою контрольованого підриву».

За оновленою інформацією в Севастополі щось продовжує вибухати, місцеві нарахували три вибухи. Дим над штабом ЧФ рф став більш чорним.

Крім того, поставлено димову завісу над Південною бухтою.

Нагадаємо, 22 вересня по штабу Чорноморського флоту в Севастополі був завданий ракетний удар.

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