Греція продовжила статус тимчасового захисту для українських біженців

Статус тимчасового захисту для українців діятиме до 4 березня 2024 року.

Джерело фото: biz.censor.net

Уряд Греції оголосив про продовження дії статусу тимчасового захисту для українських громадян, які шукають притулок, до 4 березня 2024 року. Дія посвідок на проживання за тимчасовим захистом продовжується автоматично. Це також стосується тих українців, які вперше в'їжджають до Греції і проситимуть притулку. Про це повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмана.

Таким чином, ті, хто вже отримали дозволи на тимчасове проживання в Греції, не повинні будуть оновлювати їх і матимуть доступ до державної медичної допомоги, освіти, а також право на отримання тимчасового житла у пункті прийому в Сінтікі. Це рішення важливе для українців, які шукають притулок у Греції та створює для них умови для стабільного перебування у країні.

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