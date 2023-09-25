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Український бізнес готує скарги до Європейської кооперації з акредитацїі через численні порушення в роботі Нацагентства з акредитації, - акт перевірки

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Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

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АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

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  1. У світі

Греція продовжила статус тимчасового захисту для українських біженців

19:11, 25 вересня 2023
Статус тимчасового захисту для українців діятиме до 4 березня 2024 року.
Греція продовжила статус тимчасового захисту для українських біженців
Джерело фото: biz.censor.net
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Уряд Греції оголосив про продовження дії статусу тимчасового захисту для українських громадян, які шукають притулок, до 4 березня 2024 року. Дія посвідок на проживання за тимчасовим захистом продовжується автоматично. Це також стосується тих українців, які вперше в'їжджають до Греції і проситимуть притулку. Про це повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмана.

Таким чином, ті, хто вже отримали дозволи на тимчасове проживання в Греції, не повинні будуть оновлювати їх і матимуть доступ до державної медичної допомоги, освіти, а також право на отримання тимчасового житла у пункті прийому в Сінтікі. Це рішення важливе для українців, які шукають притулок у Греції та створює для них умови для стабільного перебування у країні.

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