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Депутати пропонують звільнити керівництво Бюро економічної безпеки та провести конкурс на очільника БЕБ

Серед ініціаторів законопроекту про зміну керівництва БЕБ – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Український бізнес готує скарги до Європейської кооперації з акредитацїі через численні порушення в роботі Нацагентства з акредитації, - акт перевірки

Позапланова перевірка, проведена за терміновим дорученням міністра економіки Юлії Свириденко, виявила безліч порушень в роботі Нацагентства з акредитації, очолюваного Сергієм Костюком.

Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

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АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

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  1. В Україні

Challenger, Leopard Patriot: Укрпошта випускає нову марку «Зброя Перемоги. Світ з Україною»

11:49, 25 вересня 2023
В новий благодійний поштовий блок увійдуть зображення Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley.
Challenger, Leopard Patriot: Укрпошта випускає нову марку «Зброя Перемоги. Світ з Україною»
Джерело фото: Telegram / Ігор Смілянський
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Сьогодні, 25 вересня, Укрпошта оголосила про випуск нового благодійного поштового блоку «Зброя Перемоги. Світ з Україною», в якому включено зображення військових машин: Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Цей блок присвячений підтримці Збройних Сил України та збиранню коштів на дрони для українських військових, – повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він зазначив, що рішення випустити цей блок прийнято в контексті недавніх подій, коли ракети Storm Shadow вразили російський флот у Криму та Україна отримала нові поставки військової допомоги від іноземних партнерів.

Поштовий блок «Зброя Перемоги. Світ з Україною» доступний для передзамовлення, а зображення на ньому включають імена та зразки зброї, які стали символами сучасного українського опору.

Ігор Смілянський також зазначив, що у майбутньому планується випуск ракетної серії, де будуть представлені ATACMS, Storm Shadow, Taurus та інші.

«Одразу відповім, чому ще немає ATACMS, Storm Shadow, Taurus і т.п. Ракетна серія обов’язково буде, але трохи згодом», – запевнив Смілянський.

Усі кошти, зібрані від продажу цього блоку, будуть використані для закупівлі дронів для Збройних Сил України та підтримки військових, які захищають свою країну.

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