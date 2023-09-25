Challenger, Leopard Patriot: Укрпошта випускає нову марку «Зброя Перемоги. Світ з Україною»

В новий благодійний поштовий блок увійдуть зображення Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley.

Джерело фото: Telegram / Ігор Смілянський

Сьогодні, 25 вересня, Укрпошта оголосила про випуск нового благодійного поштового блоку «Зброя Перемоги. Світ з Україною», в якому включено зображення військових машин: Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Цей блок присвячений підтримці Збройних Сил України та збиранню коштів на дрони для українських військових, – повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він зазначив, що рішення випустити цей блок прийнято в контексті недавніх подій, коли ракети Storm Shadow вразили російський флот у Криму та Україна отримала нові поставки військової допомоги від іноземних партнерів.

Поштовий блок «Зброя Перемоги. Світ з Україною» доступний для передзамовлення, а зображення на ньому включають імена та зразки зброї, які стали символами сучасного українського опору.

Ігор Смілянський також зазначив, що у майбутньому планується випуск ракетної серії, де будуть представлені ATACMS, Storm Shadow, Taurus та інші.

«Одразу відповім, чому ще немає ATACMS, Storm Shadow, Taurus і т.п. Ракетна серія обов’язково буде, але трохи згодом», – запевнив Смілянський.

Усі кошти, зібрані від продажу цього блоку, будуть використані для закупівлі дронів для Збройних Сил України та підтримки військових, які захищають свою країну.

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