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  1. В Украине

Challenger, Leopard Patriot: Укрпочта выпускает новую марку «Оружие Победы. Мир с Украиной»

11:49, 25 сентября 2023
В новый благотворительный почтовый блок войдут изображения Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley.
Challenger, Leopard Patriot: Укрпочта выпускает новую марку «Оружие Победы. Мир с Украиной»
Источник фото: Тelegram / Игорь Смелянский
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Сегодня, 25 сентября, Укрпочта объявила о выпуске нового благотворительного почтового блока «Оружие Победы. Мир с Украиной», в котором включены изображения военных машин: Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Этот блок посвящен поддержке Вооруженных Сил Украины и сбору средств на дроны для украинских военных, – сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Он отметил, что решение выпустить этот блок принято в контексте недавних событий, когда ракеты Storm Shadow поразили российский флот в Крыму и Украина получила новые поставки военной помощи от иностранных партнеров.

Почтовый блок «Оружие Победы. Мир с Украиной» доступен для предзаказа, а изображения на нем включают имена и образцы оружия, которые стали символами современного украинского сопротивления.

Игорь Смелянский также отметил, что в будущем планируется выпуск ракетной серии, где будут представлены ATACMS, Storm Shadow, Taurus и другие.

«Сразу отвечу, почему еще нет ATACMS, Storm Shadow, Taurus и т.п. Ракетная серия обязательно будет, но чуть позже», – заверил Смелянский.

Все средства, собранные от продажи этого блока, будут использованы для закупки дронов для Вооруженных Сил Украины и поддержки военных, которые защищают свою страну.

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