СБУ разоблачила российскую агентуру, которая собирала компромат на военных ВСУ и корректировала вражеские удары по Харькову

Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, находящихся на прифронтовых территориях области.

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба из рф (известного как гру), которая действовала на территории Харьковщины. Об этом сообщает СБУ.

Так, злоумышленники собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением.

«Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, находящихся на прифронтовых территориях области. Наибольшее внимание российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.

Такая информация была нужна агрессору для попыток их вербовки и подготовки специальных информационных операций против Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов рф по Харькову, а затем выходили на места «прилетов» для их фиксации и направления «отчета» оккупантам.

Так, правоохранители задокументировали преступные действия 4 участников российской агентурной сети и задержали их по местам жительства.

«По данным следствия, руководство вражеской группой дистанционно осуществлял бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения рф сбежал в россию.

Там его завербовали кадровые сотрудники и поставили ему задачу по созданию собственной агентурной сети в Харькове.

В ее состав он привлек четырех своих знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия.

Для сбора информации они объезжали местность и фиксировали пункты базирования сил обороны или «адреса» российских воздушных ударов.

Собранные сведения они переправляли резиденту (руководителю группы) в рф, а он предоставлял их своему «куратору» с гру», — отметили в СБУ.

Во время обысков в задержанных обнаружены компьютеры и мобильные телефоны, которые они использовали для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Также у них изъяты три боевых гранаты.

Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Еще один фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боевыми припасами). Задержанные находятся под стражей. Им грозят разные сроки заключения, в том числе пожизненное лишение свободы.

Также продолжаются комплексные меры по установлению всех участников российской агентуры и привлечения к ответственности ее резидента, скрывающегося в рф.

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