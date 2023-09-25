СБУ викрила російську агентуру, яка збирала компромат на військових ЗСУ і коригувала ворожі удари по Харкову

Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області.

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла на території Харківщини. Про це повідомляє СБУ.

Так, зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням.

«Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу «увагу» російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

Така інформація потрібна була агресору для спроб їх вербування та підготовки спеціальних інформаційних операцій проти України», — йдеться у повідомленні.

Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів рф по Харкову, а потім виходили на місця «прильотів» для їх фіксації та направлення «звіту» окупантам.

Так, правоохоронці задокументували злочинні дії 4-х учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання.

«За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення рф втік до росії.

Там його завербували кадрові співробітники гру та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові.

До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства.

Для збору інформації вони об’їжджали місцевість та фіксували пункти базування Сил оборони або «адреси» російських повітряних ударів.

Зібрані відомості вони переправляли резиденту (керівнику групи) в рф, а він надавав їх своєму «куратору» з гру», — зазначили в СБУ.

Під час обшуків у помешканнях затриманих виявлено комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Також у них вилучено три бойові гранати.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з бойовими припасами). Затримані перебувають під вартою. Їм загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі.

Також тривають комплексні заходи для встановлення всіх учасників російської агентури і притягнення до відповідальності її резидента, який ховається в рф.

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