Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати пропонують звільнити керівництво Бюро економічної безпеки та провести конкурс на очільника БЕБ

Серед ініціаторів законопроекту про зміну керівництва БЕБ – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Український бізнес готує скарги до Європейської кооперації з акредитацїі через численні порушення в роботі Нацагентства з акредитації, - акт перевірки

Позапланова перевірка, проведена за терміновим дорученням міністра економіки Юлії Свириденко, виявила безліч порушень в роботі Нацагентства з акредитації, очолюваного Сергієм Костюком.

Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави Всеволоду Князєву до 45 млн грн

АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.

  1. В Україні

СБУ викрила російську агентуру, яка збирала компромат на військових ЗСУ і коригувала ворожі удари по Харкову

11:30, 25 вересня 2023
Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області.
СБУ викрила російську агентуру, яка збирала компромат на військових ЗСУ і коригувала ворожі удари по Харкову
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла на території Харківщини. Про це повідомляє СБУ.

Так, зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням.

«Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу «увагу» російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

Така інформація потрібна була агресору для спроб їх вербування та підготовки спеціальних інформаційних операцій проти України», — йдеться у повідомленні.

Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів рф по Харкову, а потім виходили на місця «прильотів» для їх фіксації та направлення «звіту» окупантам.

Так, правоохоронці задокументували злочинні дії 4-х учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання.

«За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення рф втік до росії.

Там його завербували кадрові співробітники гру та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові.

До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства.

Для збору інформації вони об’їжджали місцевість та фіксували пункти базування Сил оборони або «адреси» російських повітряних ударів.

Зібрані відомості вони переправляли резиденту (керівнику групи) в рф, а він надавав їх своєму «куратору» з гру», — зазначили в СБУ.

Під час обшуків у помешканнях затриманих виявлено комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Також у них вилучено три бойові гранати.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з бойовими припасами). Затримані перебувають під вартою. Їм загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі.

Також тривають комплексні заходи для встановлення всіх учасників російської агентури і притягнення до відповідальності її резидента, який ховається в рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Заяць
    Олександр Заяць
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва