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  1. В Україні

У Києві водій таксі протаранив легковик, після чого в’їхав у бензовоз: пасажирка загинула

11:13, 25 вересня 2023
Київські правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП.
У Києві водій таксі протаранив легковик, після чого в’їхав у бензовоз: пасажирка загинула
Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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У Києві водій таксі протаранив легковик, після чого в’їхав у бензовоз. У результаті зіткнення пасажирка загинула на місці, а керманича з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у лікарню. Відкрито кримінальне провадження, слідчі дії тривають.

Як розповіли у відділі комунікацій поліції, автопригода сталася у неділю, 24 вересня, на Великій Кільцевій дорозі у Подільському районі столиці.

Попередньо встановлено, що водій служби таксі, 1976 року народження, рухаючись в напрямку Литовського проспекту та наближаючись до перехрестя, здійснив зіткнення з автомобілем «Кіа», після чого вʼїхав у великогабаритний транспортний засіб з напівпричепом «Сканія», який зупинився на червоний сигнал світлофора.

Внаслідок ДТП пасажирка таксі, 1988 року народження, від отриманих травм загинула на місці. Водія служби перевізника госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За даним фактом слідчі поліції Києва внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Встановлюються усі обставини та механізм смертельної аварії.

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