Киеве водитель такси протаранил легковушку, после чего въехал в бензовоз: пассажирка погибла

Киевские правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Источник фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве водитель такси протаранил легковушку, после чего въехал в бензовоз. В результате столкновения пассажирка погибла на месте, а водителя с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Открыто уголовное производство, следственные действия продолжаются.

Как рассказали в отделе коммуникаций полиции, автопроисшествие произошло в воскресенье, 24 сентября, на Большой Кольцевой дороге в Подольском районе столицы.

Предварительно установлено, что водитель службы такси, 1976 года рождения, двигаясь в направлении Литовского проспекта и приближаясь к перекрестку, совершил столкновение с автомобилем «Киа», после чего въехал в крупногабаритное транспортное средство с полуприцепом «Скания», который остановился на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пассажирка такси, 1988 года рождения, от полученных травм погибла на месте. Водителя службы перевозчика госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

По данному факту следователи полиции Киева внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Устанавливаются все происшествия и механизм смертельной аварии.

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