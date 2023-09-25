Греция продлила статус временной защиты для украинских беженцев

Статус временной защиты для украинцев будет действовать до 4 марта 2024 года.

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Правительство Греции объявило о продлении действия статуса временной защиты для украинских граждан, ищущих убежище, до 4 марта 2024 года. Действие видов на жительство по временной защите продлевается автоматически. Это также касается тех украинцев, которые впервые въезжают в Грецию и будут просить убежища. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмана.

Таким образом, те, кто уже получили разрешения на временное проживание в Греции, не должны будут обновлять их и будут иметь доступ к государственной медицинской помощи, образованию, а также право на получение временного жилья в пункте приема в Синтики. Это решение важно для украинцев, которые ищут убежище в Греции и создает для них условия для стабильного пребывания в стране.

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