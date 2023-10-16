Небанковские финучреждения с 2024 года будут раскрывать информацию по международным стандартам, — НБУ

Новые правила будут распространяться на кредитные союзы, ломбарды, лизингодатели и страховые, финансовые и коллекторские компании.

С 2024 года небанковские финансовые учреждения будут отчитываться регулятору в соответствии с международными стандартами и директивами ЕС. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Национальный банк Украины финализует проект раскрытия информации о небанковских финансовых учреждениях в соответствии с международными стандартами и директивами Европейского Союза. Соответствующие изменения в правила составления и представления отчетности вступят в силу с января 2024 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила будут распространяться на кредитные союзы, ломбарды, лизингодатели и страховые, финансовые и коллекторские компании. Они предполагают обновление отдельных форм и показателей отчетов для представления в Национальный банк.

В НБУ ожидают, что новые подходы к отчетности позволят улучшить качество обмена информацией между рынком и регулятором и усилить информационную поддержку участников рынка.

Участники рынка будут представлять отчеты по файлам с новыми показателями с января 2024 года.

В то же время Национальный банк не будет применять меры воздействия за несвоевременное представление файлов с показателями отчетности и/или допущенные ошибки. В частности, к страховщикам, финансовым компаниям, лизингодателям и ломбардам – при составлении отчетности за I квартал 2024 года; к кредитным союзам – по отчетности с отчетными датами 1 февраля – 1 июня 2024 года при условии предоставления файлов в полном объеме до 25 июля 2024 года.

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