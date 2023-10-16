Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Декларирование должностных лиц юридических лиц публичного права в 2023 году – разъяснение НАПК

Декларантами юридических лиц публичного права остались только топ-чиновники.

В план-график налоговых проверок включат юрлиц, которые выплачивают зарплату в размере меньше средней по предприятиям своей отрасли в регионе

Начисление или выплата юридическим лицом доходов в виде заработной платы в размере меньше средней зарплаты по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе будет основанием для включения в план-график проведения документальных плановых проверок.

В Украине возобновятся налоговые проверки по требованию МВФ, - Рада готовится одобрить закон

Зарегистрирован доработанный законопроект о возобновлении налоговых проверок.

Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.

Верховный Суд вынес решение по делу экс-председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, который взыскивал имущественный и моральный ущерб, причиненный органами следствия

Экс-председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко находился под следствием более 5,5 лет – в конце концов дело в отношении него закрыли, и он подал иск о взыскании неуплаченного судейского вознаграждения, стоимости талонов на горючее и возмещении морального вреда.

  1. В Украине

Небанковские финучреждения с 2024 года будут раскрывать информацию по международным стандартам, — НБУ

11:02, 16 октября 2023
Новые правила будут распространяться на кредитные союзы, ломбарды, лизингодатели и страховые, финансовые и коллекторские компании.
Небанковские финучреждения с 2024 года будут раскрывать информацию по международным стандартам, — НБУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

С 2024 года небанковские финансовые учреждения будут отчитываться регулятору в соответствии с международными стандартами и директивами ЕС. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Национальный банк Украины финализует проект раскрытия информации о небанковских финансовых учреждениях в соответствии с международными стандартами и директивами Европейского Союза. Соответствующие изменения в правила составления и представления отчетности вступят в силу с января 2024 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила будут распространяться на кредитные союзы, ломбарды, лизингодатели и страховые, финансовые и коллекторские компании. Они предполагают обновление отдельных форм и показателей отчетов для представления в Национальный банк.

В НБУ ожидают, что новые подходы к отчетности позволят улучшить качество обмена информацией между рынком и регулятором и усилить информационную поддержку участников рынка.

Участники рынка будут представлять отчеты по файлам с новыми показателями с января 2024 года.

В то же время Национальный банк не будет применять меры воздействия за несвоевременное представление файлов с показателями отчетности и/или допущенные ошибки. В частности, к страховщикам, финансовым компаниям, лизингодателям и ломбардам – при составлении отчетности за I квартал 2024 года; к кредитным союзам – по отчетности с отчетными датами 1 февраля – 1 июня 2024 года при условии предоставления файлов в полном объеме до 25 июля 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду