Ушла из жизни судья Царичанского райсуда Днепропетровской области Алена Прекурат

Оборвалась жизнь судьи Алены Прекурат.

Фото: Царичанский районный суд Днепропетровской области

Ушла из жизни судья Царичанского районного суда Днепропетровской области Алена Прекурат. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Коллектив Царичанского районного суда Днепропетровской области с глубокой печалью воспринял известие о преждевременной смерти коллеги - судьи Прекурат Алены Васильевны.

Прервалась жизнь доброго и искреннего человека, отзывчивой и заботливой мамы.

Склоняясь в скорби и разделяя боль утраты, выражаем глубокое соболезнование родным, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Алену Васильевну", - говорится в сообщении.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Алены Прекурат.