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Кто из юридических лиц публичного права должен подавать декларации: ответ НАПК

10:24, 16 октября 2023
В НАПК отметили, что Закон существенно уменьшил количество декларантов в государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях - юридических лицах публичного права.
Кто из юридических лиц публичного права должен подавать декларации: ответ НАПК
Фото: glavcom.ua
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Национальное агентство по предотвращению коррупции НАПК напомнило, кто из должностных лиц юридических лиц публичного права должен подавать декларации по новому Закону. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Ведомство отмечает, что Закон существенно уменьшил (приблизительно на 50 тысяч) количество декларантов в государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях, учреждениях, организациях - юридических лицах публичного права.

«Следовательно к декларантам относятся:

- председатели и члены наблюдательного совета, совета директоров, исполнительного органа, комиссии по прекращению (комиссии по реорганизации, ликвидационной комиссии);

- ликвидатор;

- руководитель, заместитель руководителя;

- главный бухгалтер;

- корпоративный секретарь;

- лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, и его заместители;

- члены другого органа управления (кроме консультативного).

То есть, декларантами в ЮЛПП остались только чиновники.

Все другие руководители ниже иерархии уровня (структурных подразделений) и другие работники ЮЛПП, которые имеют полномочия осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, в частности, руководители подразделений закупок, больше не должны подавать декларации какого-либо вида (в т. ч. 1). декларации при увольнении и ежегодные декларации за 2021, 2022, 2023 годы)», - говорится в сообщении.

В НАПК добавляют, что если работник ЮЛПП является декларантом по другой должности/статусом, определенным в ст. 3 Закона (например, является депутатом местного совета), то он обязан представить все предусмотренные Законом декларации.

Напомним, НАПК откроет публичный доступ к Реестр деклараций 10 декабря 2023 года.

Также сообщалось, как исправить декларацию, поданную во время войны.

Ранее мы писали, что чиновники должны подать декларации за прошлые годы до 31 января 2024 года, - Президент подписал закон.

Еще мы подробно описывали его нормы и риски.

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