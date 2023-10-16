Кто из юридических лиц публичного права должен подавать декларации: ответ НАПК

В НАПК отметили, что Закон существенно уменьшил количество декларантов в государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях - юридических лицах публичного права.

Фото: glavcom.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции НАПК напомнило, кто из должностных лиц юридических лиц публичного права должен подавать декларации по новому Закону. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Ведомство отмечает, что Закон существенно уменьшил (приблизительно на 50 тысяч) количество декларантов в государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях, учреждениях, организациях - юридических лицах публичного права.

«Следовательно к декларантам относятся:

- председатели и члены наблюдательного совета, совета директоров, исполнительного органа, комиссии по прекращению (комиссии по реорганизации, ликвидационной комиссии);

- ликвидатор;

- руководитель, заместитель руководителя;

- главный бухгалтер;

- корпоративный секретарь;

- лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, и его заместители;

- члены другого органа управления (кроме консультативного).

То есть, декларантами в ЮЛПП остались только чиновники.

Все другие руководители ниже иерархии уровня (структурных подразделений) и другие работники ЮЛПП, которые имеют полномочия осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, в частности, руководители подразделений закупок, больше не должны подавать декларации какого-либо вида (в т. ч. 1). декларации при увольнении и ежегодные декларации за 2021, 2022, 2023 годы)», - говорится в сообщении.

В НАПК добавляют, что если работник ЮЛПП является декларантом по другой должности/статусом, определенным в ст. 3 Закона (например, является депутатом местного совета), то он обязан представить все предусмотренные Законом декларации.

Напомним, НАПК откроет публичный доступ к Реестр деклараций 10 декабря 2023 года.

Также сообщалось, как исправить декларацию, поданную во время войны.

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