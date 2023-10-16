Хто з юридичних осіб публічного права повинен подавати декларації: відповідь НАЗК

У НАЗК зазначили, що Закон суттєво зменшив кількість декларантів у державних та комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях - юридичних особах публічного права.

Фото: glavcom.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції НАЗК нагадало, хто з посадових осіб юридичних осіб публічного права повинен подавати декларації за новим Законом. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Відомство зазначає, що Закон суттєво зменшив (приблизно на 50 тисяч) кількість декларантів у державних та комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях - юридичних особах публічного права.

«Відтак до декларантів належать:

- голови та члени наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії);

- ліквідатор;

- керівник, заступник керівника;

- головний бухгалтер;

- корпоративний секретар;

- особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники;

- члени іншого органу управління (крім консультативного).

Тобто, декларантами у ЮОПП залишилися лише топпосадовці.

Всі інші керівники нижчого за ієрархією рівня (структурних підрозділів) та інші працівники ЮОПП, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, зокрема, керівники підрозділів закупівель, більше не повинні подавати декларації будь-якого виду (у т. ч. декларації при звільненні та щорічні декларації за 2021, 2022, 2023 роки)», - сказано у повідомленні.

У НАЗК додають, що якщо ж працівник ЮОПП є декларантом за іншою посадою/статусом, визначеним у ст. 3 Закону (наприклад є депутатом місцевої ради), то він зобов’язаний подати всі передбачені Законом декларації.

Раніше ми писали, що НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій 10 грудня 2023 року.

Також повідомлялося, як виправити декларацію, подану під час війни.

Нагадаємо, посадовці повинні подати декларації за минулі роки до 31 січня 2024 року, - Президент підписав закон.

Ще ми детально описували його норми та ризики.

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