Пішла з життя суддя Царичанського райсуду Дніпропетровської області Альона Прекурат

Обірвалося життя судді Альони Прекурат.

Фото: Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Пішла з життя суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Альона Прекурат. Про це повідомляє пресслужба суду.

"Колектив Царичанського районного суду Дніпропетровської області з глибоким сумом сприйняв звістку про передчасну смерть колеги – судді Прекурат Альони Василівни.

Перервалося життя доброї та щирої людини, чуйної і турботливої мами.

Схиляючись у скорботі та розділяючи біль втрати, висловлюємо глибоке співчуття рідним, друзям, колегам і всім, хто знав та поважав Альону Василівну", - йдеться у повідомленні.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Альони Прекурат.