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  1. В Україні

Небанківські фінустанови з 2024 року розкриватимуть інформацію за міжнародними стандартами, — НБУ

11:02, 16 жовтня 2023
Нові правила розповсюджуватимуться на кредитні спілки, ломбарди, лізингодавців та страхові, фінансові і колекторські компанії.
Небанківські фінустанови з 2024 року розкриватимуть інформацію за міжнародними стандартами, — НБУ
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Із 2024 року небанківські фінансові установи звітуватимуть регулятору відповідно до міжнародних стандартів та директив ЄС. Про це повідомляє Національний банк України.

«Національний банк України фіналізує проєкт розкриття інформації про небанківські фінансові установи відповідно до міжнародних стандартів та директив Європейського Союзу. Відповідні зміни до правил складання та подання звітності наберуть чинності з січня 2024 року», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що нові правила розповсюджуватимуться на кредитні спілки, ломбарди, лізингодавців та страхові, фінансові і колекторські компанії. Вони передбачають оновлення окремих форм і показників звітів для подання до Національного банку.

В НБУ очікують, що нові підходи до звітності дадуть змогу поліпшити якість обміну інформацією між ринком та регулятором і посилити інформаційну підтримку учасників ринку.

Учасники ринку подаватимуть звіти за файлами з новими показниками з січня 2024 року.

Водночас Національний банк не застосовуватиме заходів впливу за несвоєчасне подання файлів з показниками звітності та/або допущені помилки. Зокрема, до страховиків, фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів – під час складання звітності за I квартал 2024 року; до кредитних спілок – щодо звітності зі звітними датами 1 лютого – 1 червня 2024 року за умови подання файлів у повному обсязі до 25 липня 2024 року.

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