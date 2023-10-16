Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле: внедрена услуга

Государственная миграционная служба Украины сообщила, что в городе Стамбул (Турция) внедрена новая услуга для украинцев - возобновление водительского удостоверения. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Мобильные комплексы Паспортного сервиса в Стамбуле расположены по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Услуга по восстановлению водительского удостоверения предоставляется по графику:
- вт-пт: 10:00 – 17:00;
- сб: 10:00 – 15:30;
- вс, пн – выходные.
Восстановить водительское удостоверение можно после:
- повреждения документа или когда документ непригоден для дальнейшего пользования (испорчен, записи не читаются и т.п.);
- потери;
- похищения.
Получить услугу можно как записавшись в электронную очередь, так и в порядке «живой» очереди.
Список необходимых документов:
- паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации;
- справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);
- документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).
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