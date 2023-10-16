Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле: внедрена услуга

Восстановить водительское удостоверение можно после повреждения документа, потери или похищения.

Государственная миграционная служба Украины сообщила, что в городе Стамбул (Турция) внедрена новая услуга для украинцев - возобновление водительского удостоверения. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Мобильные комплексы Паспортного сервиса в Стамбуле расположены по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Услуга по восстановлению водительского удостоверения предоставляется по графику:

- вт-пт: 10:00 – 17:00;

- сб: 10:00 – 15:30;

- вс, пн – выходные.

Восстановить водительское удостоверение можно после:

- повреждения документа или когда документ непригоден для дальнейшего пользования (испорчен, записи не читаются и т.п.);

- потери;

- похищения.

Получить услугу можно как записавшись в электронную очередь, так и в порядке «живой» очереди.

Список необходимых документов:

- паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации;

- справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);

- документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

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