Практика судів
Блоги
Публікації
Декларування посадових осіб юридичних осіб публічного права у 2023 році – роз’яснення НАЗК

Декларантами юридичних осіб публічного права залишилися лише топ-посадовці.

До плану-графіка податкових перевірок включать юросіб, які виплачують зарплату в розмірі менше середньої по підприємствах своєї галузі у регіоні

Нарахування або виплата юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої зарплати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні буде підставою для включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок.

В Україні відновляться податкові перевірки на вимогу МВФ, - Рада готується схвалити закон

Зареєстровано доопрацьований законопроект про відновлення податкових перевірок.

Відповідальність за помилки в класифікації посад держслужби буде на керівниках держорганів – НАДС

Класифікацію посад держорганам та судам буде необхідно здійснити протягом місяця.

Верховний Суд виніс рішення у справі екс-голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, який стягував майнову і моральну шкоду, завдану органами слідства

Екс-голова Апеляційного суду Києва Антон Чернушенко перебував під слідством більше 5,5 років – врешті справу стосовно нього закрили, і він подав позов про стягнення несплаченої суддівської винагороди, вартості талонів на пальне і відшкодування моральної шкоди.

  1. В Україні

Українці зможуть відновити посвідчення водія у Стамбулі: впроваджено послугу

11:21, 16 жовтня 2023
Відновити посвідчення водія можна після пошкодження документа, втрати чи викрадення.
Українці зможуть відновити посвідчення водія у Стамбулі: впроваджено послугу
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Державна міграційна служба України повідомила, що у місті Стамбул (Туреччина) впроваджено нову послугу для українців - відновлення посвідчення водія. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Мобільні комплекси Паспортного сервісу у Стамбулі розташовані за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Послуга з відновлення посвідчення водія надається за графіком:

- вт-пт: 10:00 -  17:00;

- сб: 10:00 -  15:30;

- нд, пн -  вихідні.

Відновити посвідчення водія можна після:

- пошкодження документа або ж коли документ непридатний для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);

- втрати;

- викрадення.

Отримати послугу можна як записавшись до електронної черги, так і в порядку «живої» черги.

Перелік необхідних документів:

- паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації;

- довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);

- документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду