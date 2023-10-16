Українці зможуть відновити посвідчення водія у Стамбулі: впроваджено послугу

Державна міграційна служба України повідомила, що у місті Стамбул (Туреччина) впроваджено нову послугу для українців - відновлення посвідчення водія. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
Мобільні комплекси Паспортного сервісу у Стамбулі розташовані за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Послуга з відновлення посвідчення водія надається за графіком:
- вт-пт: 10:00 - 17:00;
- сб: 10:00 - 15:30;
- нд, пн - вихідні.
Відновити посвідчення водія можна після:
- пошкодження документа або ж коли документ непридатний для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
- втрати;
- викрадення.
Отримати послугу можна як записавшись до електронної черги, так і в порядку «живої» черги.
Перелік необхідних документів:
- паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації;
- довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);
- документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).
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