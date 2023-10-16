Українці зможуть відновити посвідчення водія у Стамбулі: впроваджено послугу

Відновити посвідчення водія можна після пошкодження документа, втрати чи викрадення.

Державна міграційна служба України повідомила, що у місті Стамбул (Туреччина) впроваджено нову послугу для українців - відновлення посвідчення водія. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Мобільні комплекси Паспортного сервісу у Стамбулі розташовані за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Послуга з відновлення посвідчення водія надається за графіком:

- вт-пт: 10:00 - 17:00;

- сб: 10:00 - 15:30;

- нд, пн - вихідні.

Відновити посвідчення водія можна після:

- пошкодження документа або ж коли документ непридатний для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);

- втрати;

- викрадення.

Отримати послугу можна як записавшись до електронної черги, так і в порядку «живої» черги.

Перелік необхідних документів:

- паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації;

- довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);

- документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

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