Що святкують 16 жовтня: традиції, прикмети, заборони

Сьогодні відзначають Всесвітній день здорового харчування і Міжнародний день ремонту.

Фото: Shutterstock

У понеділок, 16 жовтня, в Україні і світі відзначають низку свят. Зокрема, сьогодні ь Всесвітній день здорового харчування. Свято популярне у 50-ти країнах світу. Дуже важливо розуміти, що правильне харчування є невід'ємною частиною здорового способу життя.

Також 16 жовтня Міжнародний день ремонту. Вперше свято провела організація Open Repair Alliance 2017 року для пропаганди важливості і цінності ремонту, для підтримки майстрів і тих людей, які ремонтують речі.

А ще 16 жовтня Всесвітній день хліба. Подія була створена 2006 року за ініціативи Міжнародного об'єднання пекарів і кондитерів. Дату обрали не випадково. Вона присвячена відразу двом важливим заходам: 1945 року була створена Продовольча і сільськогосподарська організація, а 1979 року Всесвітній день продовольства.

16 жовтня святкують День керівника (шефа або боса), а також Всесвітній день анестезіолога.

Віряни вшановують пам'ять мученика Лонгіна.

Що не можна робити в цей день:

Не варто братися за серйозні справи, тому що не зможете нічого довести до кінця.

Не можна конфліктувати, сваритися, лихословити.

Заборонено лінуватися, весь день потрібно провести у важкій праці.

Які прикмети існували здавна 16 жовтня:

дивилися, який сьогодні день: блідий і мутний місяць — чекайте на сніг і мороз;

гусак стоїть на одній лапі — потрібно одягатися тепліше;

сонце у хмарах, наче виглядує з туману — чекайте на негоду;

листя вже пожовтіло, але ще не опало — ще морози не прийдуть;

ворона сідає до вітру дзьобом — можна зрозуміти, з якого боку подує.

Наші предки обов'язково цього дня проводили різні обряди, щоб захистити свої будинки від злих сил. Образ святого Лонгіна та будь-який гострий металевий предмет ставали справжніми оберегами від нечисті. А щоб вона точно не потрапила до будинку, на паркан прив'язували колючі рослини.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.