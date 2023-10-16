Що святкують 16 жовтня: традиції, прикмети, заборони

У понеділок, 16 жовтня, в Україні і світі відзначають низку свят. Зокрема, сьогодні ь Всесвітній день здорового харчування. Свято популярне у 50-ти країнах світу. Дуже важливо розуміти, що правильне харчування є невід'ємною частиною здорового способу життя.
Також 16 жовтня Міжнародний день ремонту. Вперше свято провела організація Open Repair Alliance 2017 року для пропаганди важливості і цінності ремонту, для підтримки майстрів і тих людей, які ремонтують речі.
А ще 16 жовтня Всесвітній день хліба. Подія була створена 2006 року за ініціативи Міжнародного об'єднання пекарів і кондитерів. Дату обрали не випадково. Вона присвячена відразу двом важливим заходам: 1945 року була створена Продовольча і сільськогосподарська організація, а 1979 року Всесвітній день продовольства.
16 жовтня святкують День керівника (шефа або боса), а також Всесвітній день анестезіолога.
Віряни вшановують пам'ять мученика Лонгіна.
Що не можна робити в цей день:
- Не варто братися за серйозні справи, тому що не зможете нічого довести до кінця.
- Не можна конфліктувати, сваритися, лихословити.
- Заборонено лінуватися, весь день потрібно провести у важкій праці.
Які прикмети існували здавна 16 жовтня:
- дивилися, який сьогодні день: блідий і мутний місяць — чекайте на сніг і мороз;
- гусак стоїть на одній лапі — потрібно одягатися тепліше;
- сонце у хмарах, наче виглядує з туману — чекайте на негоду;
- листя вже пожовтіло, але ще не опало — ще морози не прийдуть;
- ворона сідає до вітру дзьобом — можна зрозуміти, з якого боку подує.
Наші предки обов'язково цього дня проводили різні обряди, щоб захистити свої будинки від злих сил. Образ святого Лонгіна та будь-який гострий металевий предмет ставали справжніми оберегами від нечисті. А щоб вона точно не потрапила до будинку, на паркан прив'язували колючі рослини.
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