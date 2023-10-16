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  1. Суспільство

Що святкують 16 жовтня: традиції, прикмети, заборони

10:48, 16 жовтня 2023
Сьогодні відзначають Всесвітній день здорового харчування і Міжнародний день ремонту.
Що святкують 16 жовтня: традиції, прикмети, заборони
Фото: Shutterstock
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У понеділок, 16 жовтня, в Україні і світі відзначають низку свят. Зокрема, сьогодні ь Всесвітній день здорового харчування. Свято популярне у 50-ти країнах світу. Дуже важливо розуміти, що правильне харчування є невід'ємною частиною здорового способу життя.

Також 16 жовтня Міжнародний день ремонту. Вперше свято провела організація Open Repair Alliance 2017 року для пропаганди важливості і цінності ремонту, для підтримки майстрів і тих людей, які ремонтують речі.

А ще 16 жовтня Всесвітній день хліба. Подія була створена 2006 року за ініціативи Міжнародного об'єднання пекарів і кондитерів. Дату обрали не випадково. Вона присвячена відразу двом важливим заходам: 1945 року була створена Продовольча і сільськогосподарська організація, а 1979 року Всесвітній день продовольства.

16 жовтня святкують День керівника (шефа або боса), а також Всесвітній день анестезіолога.

Віряни вшановують пам'ять мученика Лонгіна. 

Що не можна робити в цей день:

  • Не варто братися за серйозні справи, тому що не зможете нічого довести до кінця.
  • Не можна конфліктувати, сваритися, лихословити.
  • Заборонено лінуватися, весь день потрібно провести у важкій праці.

Які прикмети існували здавна 16 жовтня: 

  • дивилися, який сьогодні день: блідий і мутний місяць — чекайте на сніг і мороз;
  • гусак стоїть на одній лапі — потрібно одягатися тепліше;
  • сонце у хмарах, наче виглядує з туману — чекайте на негоду;
  • листя вже пожовтіло, але ще не опало — ще морози не прийдуть;
  • ворона сідає до вітру дзьобом — можна зрозуміти, з якого боку подує.

Наші предки обов'язково цього дня проводили різні обряди, щоб захистити свої будинки від злих сил. Образ святого Лонгіна та будь-який гострий металевий предмет ставали справжніми оберегами від нечисті. А щоб вона точно не потрапила до будинку, на паркан прив'язували колючі рослини.

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