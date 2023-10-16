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  1. Общество

Что празднуют 16 октября: традиции, приметы, запреты

10:48, 16 октября 2023
Сегодня отмечают Всемирный день здорового питания и Международный день ремонта.
Что празднуют 16 октября: традиции, приметы, запреты
Фото: Shutterstock
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В понедельник, 16 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. В частности, сегодня – Всемирный день здорового питания. Праздник популярен в 50-ти странах мира. Очень важно понимать, что правильное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни.

Также 16 октября – Международный день ремонта. Впервые праздник провела организация Open Repair Alliance 2017 для пропаганды важности и ценности ремонта, для поддержки мастеров и тех людей, которые ремонтируют вещи.

А еще 16 октября – Всемирный день хлеба. Событие было создано в 2006 году по инициативе Международного объединения пекарей и кондитеров. Дату выбрали не случайно. Она посвящена сразу двум важным мероприятиям: в 1945 году была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация, а в 1979 году - Всемирный день продовольствия.

16 октября отмечают День руководителя (шефа или босса), а также Всемирный день анестезиолога.

Верующие чтят память мученика Лонгина.

Что запрещено делать в этот день:

  • Не стоит браться за серьезные дела, потому что не сможете ничего довести до конца.
  • Нельзя конфликтовать, ссориться, злословить.
  • Запрещено лениться, весь день нужно провести в тяжелом труде.

Какие приметы существовали издавна 16 октября:

  • смотрели, какой сегодня день: бледная и мутная луна — ждите снег и мороз;
  • гусь стоит на одной лапе – нужно одеваться теплее;
  • солнце в облаках, словно выглядывает из тумана — ждите непогоду;
  • листья уже пожелтели, но еще не опали — еще морозы не придут;
  • ворона садится к ветру клювом — можно понять, с какой стороны дует.

Наши предки обязательно в этом день совершали различные обряды, чтобы защитить свои дома от злых сил. Образ святого Лонгина и любой острый металлический предмет становились настоящими оберегами от нечисти. А чтобы она точно не попала в дом, на забор привязывали колючие растения.

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