Кто из работодателей вносит запись о работе по совместительству в трудовую книжку: разъяснение

Поскольку трудовая книжка работника ведется по основному месту работы, соответственно запись к ней о принятии на работу по совместительству может производиться по желанию работника по основному месту работы.

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, кто из работодателей вносит запись о работе по совместительству в трудовую книжку.

Пунктом 1.1 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников установлено, что лиц, работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся только по месту основной работы.

Поскольку трудовая книжка работника ведется по основному месту работы, соответственно запись к ней о принятии на работу по совместительству может производиться по желанию работника по основному месту работы на основании выписки из приказа о работе по совместительству.

При этом подчеркиваем, что работник, принимаемый на работу на другое предприятие по совместительству, не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя, и уведомление Государственной фискальной службы Украины о принятии работника на работу (статья 24 КЗоТ Украины).

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