Парламентские выборы в Польше: появились первые официальные результаты

16 октября Национальная избирательная комиссия Польши начала публиковать первые официальные результаты парламентских выборов, пишет tvp.info.
В настоящее время подсчитано 20,09% бюллетеней.
На выборах в Сейма лидирует партия «Право и справедливость» – 40,49% голосов. «Гражданская коалиция» пока набирает 26,06%, «Третий путь» – 13,87%, «Новые левые» – 7,99%, «Конфедерация» – 7,45%.
Явка по данным подсчета 20,09% голосов составляет 71,82%.
Напомним, консервативная партия «Право и справедливость» (PiS), главой которой является Ярослав Качиньский, находится у власти с 2015 года. Президент страны Анджей Дуда – выдвиженец от PiS.
Главный соперник PiS – центристская «Гражданская коалиция» (Koalicja Obywatelska). Ее возглавляет экс-премьер и бывший глава Европейского совета Дональд Туск.
Прогноз распределения мест в парламент на основе последних результатов сейчас таков:
Ранее сообщалось, какая партия получила наибольшее количество голосов - результаты экзитпола.
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