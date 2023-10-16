Парламентские выборы в Польше: появились первые официальные результаты

На выборах в Сейма Польши лидирует партия «Право и справедливость», от которой избирался президент страны Анджей Дуда.

Фото: PAP

16 октября Национальная избирательная комиссия Польши начала публиковать первые официальные результаты парламентских выборов, пишет tvp.info.

В настоящее время подсчитано 20,09% бюллетеней.

На выборах в Сейма лидирует партия «Право и справедливость» – 40,49% голосов. «Гражданская коалиция» пока набирает 26,06%, «Третий путь» – 13,87%, «Новые левые» – 7,99%, «Конфедерация» – 7,45%.

Явка по данным подсчета 20,09% голосов составляет 71,82%.

Напомним, консервативная партия «Право и справедливость» (PiS), главой которой является Ярослав Качиньский, находится у власти с 2015 года. Президент страны Анджей Дуда – выдвиженец от PiS.

Главный соперник PiS – центристская «Гражданская коалиция» (Koalicja Obywatelska). Ее возглавляет экс-премьер и бывший глава Европейского совета Дональд Туск.

Прогноз распределения мест в парламент на основе последних результатов сейчас таков:

Ранее сообщалось, какая партия получила наибольшее количество голосов - результаты экзитпола.

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