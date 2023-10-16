Парламентські вибори у Польщі: з'явилися перші офіційні результати

Наразі на виборах до Сейму лідирує партія «Право та справедливість».

Фото: PAP

Національна виборча комісія Польщі 16 жовтня почала публікувати перші офіційні результати парламентських виборів, пише tvp.info.

В даний час підраховано 20,09% бюлетенів.

Наразі на виборах до Сейму лідирує партія «Право та справедливість» – 40,49% голосів. «Громадянська коаліція» поки що набирає 26,06%, «Третій шлях» – 13,87%, «Нові ліві» – 7,99%, «Конфедерація» – 7,45%.

Явка за даними підрахунку 20,09% голосів становить 71,82%.

Прогноз розподілу місць до парламенту на основі останніх результатів наразі такий:

Раніше ми писали, що яка партія отримала найбільшу кількість голосів — результати екзитполу.

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