Парламентські вибори у Польщі: з'явилися перші офіційні результати

Національна виборча комісія Польщі 16 жовтня почала публікувати перші офіційні результати парламентських виборів, пише tvp.info.
В даний час підраховано 20,09% бюлетенів.
Наразі на виборах до Сейму лідирує партія «Право та справедливість» – 40,49% голосів. «Громадянська коаліція» поки що набирає 26,06%, «Третій шлях» – 13,87%, «Нові ліві» – 7,99%, «Конфедерація» – 7,45%.
Явка за даними підрахунку 20,09% голосів становить 71,82%.
Прогноз розподілу місць до парламенту на основі останніх результатів наразі такий:
Раніше ми писали, що яка партія отримала найбільшу кількість голосів — результати екзитполу.
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